Maxi rissa in zona stazione: bloccati e denunciati quattro giovani Lite in via Nobili: ferisce l’amico con un tubo e una lametta

Non c’è pace per la zona della stazione: l’ennesima rissa tra giovanissimi è stata segnalata in via Eritrea e al sopraggiungere delle Volanti della polizia, i ragazzi che stavano dando vita alla rissa sono scappati. Gli agenti di polizia si sono messi sulle loro tracce e sono riusciti a individuare quattro dei giovani coinvolti, che sono stati fermati e portati in questura.

Gli accertamenti, effettuati anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di denunciare tutti e quattro i giovani – due 20enni, un 18enne e un 17enne – per rissa in concorso.

Altro movimentato episodio, ieri pomeriggio, in via Nobili.

Nel gruppo di persone problematiche che stazionano in zona a bere birra si è acceso un diverbio: un uomo è stato colpito da un tubo alla cui estremità era stata fissata una lametta. Per fortuna, ha rimediato solo qualche ferita superficiale. Sul posto, Volante e Polizia locale. Il feritore è stato accompagnato in questura.

Poco più tardi, nei pressi del PalaBigi, un altro ubriaco si è messo a molestare le ragazze: è stato allontanato.