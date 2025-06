Maxi rogo a Levizzano di Baiso, autobotte ed elicottero Drago in azione

Poteva finire molto peggio, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco e alla collaborazione degli agricoltori di Baiso l’incendio divampato ieri in zona Levizzano non ha toccato abitazioni e ha ’sfiorato’ un’azienda agricola. "Era partita in modo un po’ critico, ma adesso è tutto ok". A parlare è il sindaco di Baiso, Fabio Spezzani, presente sul posto assieme ai vigili del fuoco, e sono le quattro del pomeriggio di ieri. Anche lui ha ricevuto la chiamata dei cittadini poco prima delle 14: in zona Caliceto, nell’area verde che da Levizzano scende verso il Muraglione, si stava sviluppando un incendio a una velocità molto preoccupante.

Complice anche la buona ventilazione, che spingeva a Sud-Ovest, il rogo si è espanso e ha invaso il recinto di un’azienda agricola. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Sassuolo, Castelnovo Mont e Reggio con l’autobotte e poi con l’elicottero.

"Il tutto si sta risolvendo – ha detto ieri pomeriggio Spezzani – anche grazie all’ottima collaborazione da parte dei cittadini, che l’hanno segnalato subito, e di due giovani agricoltori che si sono adoperati per far sì che le fiamme non si propagassero oltre". Uno di loro ha iniziato con l’aratro a segnare per terra un limite oltre il quale l’erba non potesse bruciare, l’altro con la forca ha iniziato a spostare le rotoballe di un’azienda per

La lingua marrone scuro di terra bruciata si stende nel mezzo di casa e proprietà private, "è proprio passata in mezzo – conclude il sindaco –. Per questo inizialmente abbiamo avuto molto timore, sembrava che l’incendio galoppasse verso le abitazioni". Per fortuna però nel giro di un paio d’ore la situazione era di nuovo sotto controllo.