Maxi schianto fra tre auto e un furgone

Soccorsi mobilitati, ieri mattina presto a Correggio, in via della Libertà, dove un tamponamento ha coinvolto prima due vetture, poi un’altra auto e un furgone, con due persone rimaste ferite e portate in ospedale a Reggio. Considerando, però, la dinamica, il bilancio dei feriti è, tutto sommato, rassicurante considerando che le conseguenze avrebebro potuto essere decisamente più gravi.

E’accaduto poco dopo le otto. Sono intervenute due ambulanze della Croce rossa locale, oltre al personale dell’automedica dell’ospedale San Sebastiano. Hanno riportato traumi vari una donna di 27 anni e un uomo quarantenne, che erano a bordo di una Hundai e di una Renault Scenic. Per fortuna le loro condizioni non risultano preoccupanti.

E’ rimasto illeso il conducente di un furgone, a sua volta coinvolto nel tamponamento con l’auto di un uomo, che si era fermato a prestare il primo soccorso.

I feriti, dopo le prime valutazioni sanitarie sul posto, sono stati caricati in ambulanza per il trasferimento all’arcispedale cittadino.

Sono stati evidenti i disagi al traffico nel tratto di strada interessato dall’incidente, in particolare per l’ora di punta in una zona compresa tra scuole, servizi e il centro abitato correggese.

Sono intervenuti pure gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per eseguire gli accertamenti tecnici.

Antonio Lecci