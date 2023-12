Maxi schianto, sei le persone coinvolte: tra i feriti una 15enne

Complici la nebbia e l’asfalto viscido, maxi incidente venerdì sera sulla tangenziale poco dopo la rotonda dell’ex stabilimento Burani. Quattro le vetture che si sono scontrate, sei le persone rimaste coinvolte, di cui tre sono state ricoverate in ospedale: una adolescente di 15 anni, una donna di 48 e una di 56 anni, è stata quest’ultima che ha riportato i traumi più gravi. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati al Santa Maria Nuova. Nessuna conseguenza fisica per tre uomini di 29, 31 e 59 anni; medicati e valutati sul posto dai sanitari, per loro non c’è stato bisogno del trasporto in pronto soccorso. Lo schianto è l’ennesimo avvenuto lungo via Prati Vecchi, dove in passato si sono verificati anche mortali come quello in cui due anni fa venne falciato il 13 Gabriele Tricola. Il traffico è rimasto pressoché bloccato proprio in un’orario di punta, con le forze dell’ordine che oltre ad effettuare i rilievi tecnici, hanno dovuto dirigere il traffico.