Maxi schianto tra quattro auto: ferito uno degli autisti

Grande paura ieri in via Briolo a Chiozza alle 20,30 a causa di un incidente stradale che ha coinvolto quattro macchine.

Si tratta di una BMW X3, una Peugeot 206 una Ford Kuga e un Opel Insignia anche se, per fortuna, il bilancio non è grave con un solo ferito in modo non grave. Secondo i primi rilievi curati dai carabinieri di Scandiano intervenuti sul posto, a innescare l’incidente è stato uno scontro fronto laterale fra la BMW diretta verso Scandiano e la Ford Kuga diretta verso Casalgrande. Poi sono state coinvolte anche le altre due vetture. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La Statale è stata chiusa.