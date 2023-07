Maxi tamponamento: donna ferita

Una donna di 55 anni è rimasta ferita, ieri mattina verso le 8,30, in un incidente accaduto in via Europa, sulla circonvallazione di Bagnolo, alla prima periferia del paese, sulla strada per Reggio. È rimasta coinvolta in un tamponamento fra tre auto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo per eseguire i rilievi, notando il malessere diffuso manifestato dalla donna, coinvolta nello scontro. Sul posto è stata fatta arrivare pure l’ambulanza della vicina sede di Croce rossa. Dopo le prime cure, la 55enne è stata accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti clinici. Le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. Illesi gli altri automobilisti coinvolti nello scontro. Evidenti disagi al traffico nell’orario di punta, con la viabilità tornata regolare solo a metà mattinata.