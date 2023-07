Maxi tamponamento in A1 Camion perde il carico

Tamponamento a catena sulla A1, km 146 corsia sud, nel tratto tra Reggio e il bivio con la A22 del Brennero in direzione Bologna. Quattro i veicoli coinvolti, un’auto e tre mezzi pesanti, nello schianto ieri alle 12.45. Uno dei camion è finito fuori dalla carreggiata e ha perso parte del carico, una decina di bidoni di olio minerale. Fortunatamente non ci sono stati sversamenti e quindi non c’è stato rischio di inquinamento ambientale.

Sono rimasti feriti i conducenti di due dei tre camion coinvolti. Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, le loro condizione - secondo i primi accertamenti - non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco per prevenzione, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia per la rimozione dei detriti sparsi in seguito all’incidente.

Il tamponamento ha causato gravi conseguenze alla circolazione. Si è formata una coda lunga fino a sei chilometri, con transito su due corsie in direzione Bologna e il consiglio - finché la situazione non si è risolta nella tarda mattinata - per chi viaggiava nella direzione del capoluogo regionale a uscire a Reggio, percorrere la via Emilia e rientrare in A1 a Modena Nord.