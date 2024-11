Maxifurto in casa: "Faccia a faccia con i ladri"

"All’improvviso mi sono ritrovato davanti tre banditi. Li ho visti saltare giù dai balconi del condominio in cui abito, con il volto travisato da un cappellino, tute nere e zaini scuri. Ho urlato e loro sono scappati, proseguendo poi per la strada a piedi con incredibile calma". Il giorno dopo il raid dei ladri, è ancora scosso un 50enne residente a Roteglia Alta in un condominio a cui martedì i ladri hanno fatto visita a metà pomeriggio: il bilancio è di due appartamenti messi a soqquadro e svaligiati; una cassaforte aperta col flessibile per poi essere svuotata, e tanta, tanta paura.

"Sono tuttora molto spaventato" conferma il 50enne. L’uomo racconta di essere rientrato a casa martedì "alle 17.40, senza accorgermi che i ladri stavano probabilmente agendo nell’appartamento sotto il mio". Ha sentito rumori sospetti: "Sono sceso dalle scale andando nell’abitazione sottostante, ma non rispondeva nessuno. Ho poi udito nella casa adiacente alla mia un rumore di flessibile molto forte. Ho telefonato ai vicini, poi sono andato in giardino: qui ho visto scendere dai balconi i tre ladri, molto atletici, che hanno poi saltato il cancello. Ho gridato mentre loro in strada hanno proseguito camminando, probabilmente verso un’auto che li aspettava, con una nonchalance che mi ha sbalordito".

Da quanto emerso dopo una prima ricognizione, i malviventi hanno forzato scuri e finestre usando attrezzi da scasso, per poi depredare due abitazioni. Nell’appartamento al primo piano, dove abita un uomo, hanno rovistato in cassetti e armadi, arraffando gioielli e soldi. Nella casa al secondo livello, dove risiede una famiglia, hanno aperto la cassaforte usando un flessibile per poi prendere altri monili d’oro. Le telecamere hanno ripreso i tre banditi allontanarsi dopo aver scavalcato il cancello, con la refurtiva caricata sulle spalle.

"Ho sentito dire che negli ultimi dieci giorni a Roteglia i ladri hanno agito in diverse case - racconta -. E un mio vicino mi ha raccontato di essersi ritrovato con un terzetto di malviventi che potrebbero essere quelli che hanno colpito la palazzina dove abito". Dalla casa di Roteglia Alta è scattato l’allarme ai carabinieri di Castellarano che hanno fatto un sopralluogo nella serata di martedì: "So che devono rispondere a molteplici richieste del territorio, vorrei ringraziarli per la celerità del loro intervento nella nostra casa".

