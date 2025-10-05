‘Maxima Immoralia’, danze e piaceri proibiti

Il Festival Aperto oggi propone – alle 18, al Teatro Cavallerizza – l’opera da camera per voci e strumenti scritta da Orazio Sciortino, ’Maxima Immoralia’.

Orazio Sciortino descrive così genesi e caratteristiche dell’opera: ‘Maxima Immoralia’ nasce come riflessione sul legame tra cultura popolare ed erotismo, ispirandosi alla letteratura satirica ed erotica che, tra il XIII e il XVII secolo, raccontava con leggerezza e irriverenza desideri, ipocrisie e costumi dell’epoca. Una tradizione ricchissima in cui le donne, spesso protagoniste, rivendicano il diritto al piacere, si interrogano sulla sessualità, raccontano amori, tradimenti, esperienze di convento e fantasie audaci".

"In scena – continua Sciortino –, una sola figura femminile, moltiplicata in tre voci, conduce un soliloquio animato da personaggi immaginari, maschere, confessioni e invenzioni linguistiche. Si fa riferimento a un matrimonio non consumato con un uomo segretamente omosessuale, ai saggi consigli di una suora ex meretrice, ad amanti condivisi e desideri sopiti. Intervallano il racconto episodi surreali e grotteschi, inserti danzati e suoni che diventano parte della narrazione. Il libretto intreccia testi originali e omaggi rivisitati a Marziale, Boccaccio, Veronica Franco e a scritture anonime medievali".

Per la regista Marta Eguilior, ‘Maxima Immoralia’ "è più di uno spettacolo: è un’esperienza estetica totale. Una celebrazione dell’eccesso, una riflessione sul desiderio e una critica alle strutture che cercano di contenerlo". Biglietti disponibili alla biglietteria del Teatro Valli e online sul sito www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco