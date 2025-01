Mazzacurati, degrado a cielo aperto: "Situazione immutata da 2 mesi"

Una montagna di rifiuti accatastati da tempo a cielo aperto, "nell’area adiacente all’isola ecologica di via Mazzacurati", gestita da Iren, cioè proprio a due passi dal centro che dovrebbe smaltirli. A segnalarla è un cittadino, che rimarca anche che questa situazione "dura da oltre due mesi". E starebbe comportando anche problemi igienici per chi opera nelle vicinanze: "I resti lasciati a cielo aperto sono pieni di topi e di parassiti, oltretutto accanto ad aziende alimentari".

Da qui l’appello al Resto del Carlino perché la situazione venisse resa nota pubblicamente in modo da richiamare al più presto al riordino e alle pulizie dell’area: si notano diversi pneumatici, pile di cartoni, sedie, sci, un paio di quadri, mensole di compensato, pezzi di macchinari, rottami e sacchi di plastica ricolmi, il tutto inzuppato dalla pioggia degli ultimi giorni e oltretutto a pochi passi dalla sede dei magazzini comunali hanno sede in via Mazzacurati.

Diventa spesso oggetto di segnalazione sui social anche l’abbandono di immondizie lungo le strade a opera di cittadini maleducati, che talvolta lasciano pure oggetti che dovrebbero essere portati nelle discariche (ma esiste anche un servizio di ritiro a domicilio): ad esempio materassi e un altro mobile lasciati in via Sforza, la cui foto è stata pubblicata nelle ultime ore sul gruppo facebook ‘Ascoltare Santa Croce’ commentata dal cittadino come "degrado continuo" e "quotidiano triste panorama". Un situazione, come detto, diventata ormai insostenibile.

Alessandra Codeluppi