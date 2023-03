Mazzette al finanziere Lui nega tutto

L’ex tenente colonnello della Finanza di Reggio Maurizio Urban, di origine friulana, è a processo a Mantova, chiamato a rispondere di induzione indebita a dare o promettere utilità: secondo la Procura, avrebbe intascato circa 30mila euro da una coppia di imprenditori suoi conoscenti per evitare, o indirizzare a loro favore, una verifica fiscale delle Fiamme gialle.

Urban era andato in pensione nel giugno 2018 dopo aver prestato servizio a Reggio: a Mantova fu per sette anni dirigente comunale dell’area servizi alla città e anche comandante provinciale della Finanza. Ieri è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per l’imprenditore, che è morto, mentre la moglie resta a processo. Dapprima è stato sentito un finanziere che in passato lavorò a Suzzara. Lui conobbe l’imputata nel 2014, dopo l’accertamento fatto in una sua ditta. La rivide mesi dopo, quando il militare già lavorava in Umbria. La donna chiese di vederlo e il finanziere la invitò a sentirsi su whatsapp: lei gli riferì che "quell’ Urban mi è costato 30mila euro, ha messo in mezzo mio marito e a breve devo dargliene altri 5mila per tenere a bada l’accertamento sulla ditta". Il teste riferì ai suoi superiori e al suo ex comandante di Suzzara, dando così il la alle indagini. Poi è stato sentito Urban, che ha detto di aver conosciuto la coppia tramite un amico di famiglia: "Lui mi disse che la donna era preoccupata per un controllo fiscale in ditta e che voleva avere copia dei documenti, pratica che la Finanza può fare e così mi attivai. Nel marzo 2018 fui invitato a visitare l’azienda di Quistello: seppi che lei non aveva ancora ricevuto i documenti e così chiesi al comandante di Suzzara se avesse proceduto. Poi non ho più saputo nulla". Un altro processo a carico di Urban, quand’era in servizio a Reggio, è approdato un anno fa al tribunale militare: secondo l’accusa si era fatto liquidare 2.500 euro di spese che sarebbero però risultate estranee alle ragioni di servizio. Alessandra Codeluppi