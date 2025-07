Mazzini Garden: "Una questione di buon senso"

La recente ordinanza della Regione, che vieta il lavoro all’aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni più caldi, ha acceso il dibattito anche tra le imprese del territorio. Tra queste, anche Mazzini Garden, storico vivaio di Reggio, il più grande della provincia per assortimento di piante, fiori e accessori per il verde.

"È già dall’anno scorso che si parla di questo tipo di provvedimenti, e noi ci siamo sempre mossi con buon senso, anche prima delle ordinanze – spiega Alberto Mazzini, titolare dell’attività –. Il nostro lavoro si svolge in gran parte sotto strutture coperte, porticati e aree ventilate. Nonostante questo però, da tempo abbiamo deciso di anticipare l’orario di apertura, chiudere intorno alle 12,30 e riprendere eventualmente nel pomeriggio solo con attività leggere, mai in pieno sole".

Mazzini non contesta la misura della Regione, anzi ne comprende pienamente le ragioni: "Per noi il problema è comunque marginale, ma è chiaro che per altri settori dove si lavora per ore in pieno campo o sui cantieri, serve una tutela forte. In molti casi, però, le imprese si sono già adattate da tempo, anticipando i turni e terminando prima, alcuni lavorando anche solo al mattino".

Secondo Mazzini, ad aumentare la complessità è la durata sempre più lunga delle ondate di calore: "Rispetto al passato non sono solo più intense, ma anche più prolungate. Il fatto che l’ordinanza si estenda fino al 15 settembre è comprensibile, perché anche settembre può riservare sorprese".

C’è poi da considerare la stagionalità del settore: "Nel nostro campo, durante l’estate il lavoro rallenta fisiologicamente. Ma resta fondamentale – conclude – adottare misure preventive e organizzarsi per tempo. L’ordinanza va nella giusta direzione: è meglio sottolineare certe cose una volta in più che una in meno".