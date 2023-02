Mazzolani, una vita nella Bassa Il luogotenente va in pensione

Nuovo pensionamento eccellente alla Compagnia carabinieri di Guastalla, con competenze su un vasto territorio della Bassa Reggiana e in parte della Val d’Enza. Dopo la cessazione del servizio per limiti di età del colonnello Luigi Regni, unico in quel grado a comandare una Compagnia in Italia, ora va in pensione anche il luogotenente Angelo Mazzolani, che di Regni è stato un validissimo collaboratore. Dal primo marzo, infatti, Mazzolani lascia l’Arma dei carabinieri, dopo una lunga carriera e oltre vent’anni alla guida della caserma di Luzzara per poi essere trasferito al comando compagnia a Guastalla. Umbro d’origine, è arrivato nel Reggiano nel 1988, a Guastalla, con il grado di vicebrigadiere. Poi nel ruolo di vicecomandante a Luzzara ai tempi della tragica scomparsa di Pasquale Iscaro, ucciso nello scontro a fuoco con due rapinatori in centro al paese, nel luglio 1998. Dal 2020 è stato assegnato al nucleo comando della compagnia di Guastalla. Nei giorni scorsi Mazzolani, proprio in vista del pensionamento, è stato salutato dagli amici colleghi in un brindisi augurale in caserma.