Mazzoli presenta il suo ultimo libro

All’Arco, alle 18, la

scrittrice Maddalena Mazzoli presenta il suo nuovo libro "Gli undici semi della felicità". Dialoga con l’autrice Giorgia Negrini. Nessuno di noi nasce perfettamente in pace. Nessuno può essere davvero sereno, senza prima aver intrapreso un percorso di consapevolezza. E in una vita quotidiana che spesso ci travolge con aspettative insostenibili, ansie, stress, imparare a "stare nel momento" e a "lasciar andare" è l’unica strada per trovare una serenità autentica.

Ingresso libero.