Meccanica, ripresa fragile. Cala l’export

Nel comparto meccanico reggiano l’export continua a registrare un calo, anche se meno accentuato rispetto allo scorso anno. Secondo un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, nei primi sei mesi del 2025 l’export di prodotti meccanici dalla provincia di Reggio è diminuito del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando la flessione era stata del 9,8%.

Particolarmente significativo il settore dei macchinari, che rappresenta il cuore dell’export locale: la provincia registra un calo del 6,1% nel semestre in corso, un dato migliore rispetto al -11,9% del primo semestre 2024. Anche il mercato tedesco, principale acquirente di macchinari Made in Reggio, mostra segnali di miglioramento: la flessione dell’export verso la Germania è passata da un -17,8% nel 2024 a un -4,2% nel 2025.

Sul fronte occupazionale, la situazione resta tesa. Le ore di cassa integrazione autorizzate nella meccanica in provincia sono aumentate ancora, segnando un +39% nei primi sei mesi del 2025, per un totale di oltre 4,3 milioni di ore, posizionando Reggio al secondo posto in regione per utilizzo di ammortizzatori sociali. Nel 2024, il dato era cresciuto del 158,6%.

"La situazione rimane complessa e non possiamo abbassare la guardia – afferma Davide Gruppi (foto), presidente della categoria Meccanica Lapam Confartigianato – Tuttavia, qualche segnale positivo c’è. Il Made in Italy conserva un forte appeal internazionale e, puntando su qualità ed efficienza, possiamo mantenere la competitività. Serve però un sostegno concreto da parte della politica, con misure che aiutino le imprese a superare le difficoltà e a rilanciare la crescita". Il comparto meccanico reggiano si trova dunque a un bivio: la risalita è in corso, ma per consolidare il trend serve un impegno condiviso tra imprese e istituzioni.