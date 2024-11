Meccatronica,. Claudio Lodi è presidente

Si è svolta nei giorni scorsi all’Hotel Posta l’assemblea del gruppo meccatronico di Unindustria Reggio, che è composto da 400 aziende e impiega oltre 27mila dipendenti, per oltre 11 miliardi di euro di fatturato complessivo. Durante la parte privata l’Assemblea ha provveduto al rinnovo delle cariche. Claudio Lodi, 51 anni, amministratore delegato di Lodi di Fabbrico, è stato eletto presidente e resterà in carica due anni; succede ad Alberto Rocchi, che ha retto il gruppo dal 2022, anno della fusione fra il Club della Meccatronica e il Gruppo Metalmeccanico. L’assemblea ha anche rinnovato il consiglio.

"Quest’anno abbiamo dedicato la nostra assemblea ai giovani, che sono una risorsa da non disperdere. Il calo demografico ed il marcato deficit di integrazione dei giovani stranieri sono alcune delle motivazioni per le quali le aziende non riescono a trovare giovani, competenti e motivati", ha detto Lodi.