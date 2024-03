Meccatronica, la 3A dell’Einaudi stupisce tutti con la ’cassa magnetica’

La 3A dell’Einaudi si è laureata campionessa regionale nella ‘Lego league challenge’, competizione internazionale di progettazione e programmazione di robot con i famosi mattoncini colorati. Gli studenti, iscritti all’indirizzo meccatronico dell’istituto tecnico, non solo hanno saputo creare un automa e superare le difficoltà di quel processo ma anche sviluppare un progetto innovativo interdisciplinare, a cavallo fra scienza, tecnologia, matematica e ingegneria: nel lavoro intitolato "La cassa magnetica" hanno infatti costruito un supporto acustico innovativo, formato da una cassa trasparente con all’interno un liquido magnetico. Si tratta del ‘ferrofluido’, che risponde alle vibrazioni e agli impulsi spostandosi in base alla forza e alla posizione del campo magnetico, controllato e preprogrammato dai ragazzi: a partire da questa proprietà fisica unica è nato uno spettacolo visivo coreografato in sintonia con la musica, affascinante e scenografico. La 3A parteciperà alle finali nazionali di Salerno il 16 e 17 marzo.