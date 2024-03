Mecspe, alla Clevertech l’Award 2024

Nei giorni scorsi all’interno di Mecspe, manifestazione di riferimento per l’industria manifatturiera, è stata premiata con l’Award 2024 l’azienda reggiana Clevertech per il progetto ’Tetris Palletizer’, innovativo sistema robotizzato per il fine linea, che consente di creare pallet con prodotti misti.

Il premio è giunto alla sua nona edizione e coincide con un importante momento di confronto tra produttori di robot, integratori e utilizzatori finali.

Clevertech è una società familiare fondata nel 1987 Giuseppe Reggiani e con sede a Reggio Emilia, registra fatturato superiore a 140 milioni di euro e impiega 400 dipendenti. Realizza una vasta gamma di sistemi per le diverse fasi della produzione per i settori alimentare e bevande, cura della casa, alimenti per animali domestici e cosmetici.

In particolare studia, progetta, realizza e commercializza soluzioni di confezionamento e pallettizzazione, completate da un assortimento completo di sistemi per la movimentazione di contenitori e pacchi.

L’impresa inoltre collabora attivamente da anni con Its Maker, Istituto Superiore di meccanica, meccatronica motoristica e packaging - cuore del polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della Regione Emilia-Romagna.

Il presidente dell’impresa Giuseppe Reggiani, ha così commentato il nuovo traguardo raggiunto: "Celebriamo l’innovazione come l’anima pulsante della nostra azienda. Con il nostro impegno incrollabile verso la ricerca e lo sviluppo dell’automazione industriale, abbiamo aperto nuovi orizzonti, trasformando visioni in realtà. Questo premio non è solo un riconoscimento del nostro passato, ma una promessa del nostro futuro: un futuro guidato dalla tecnologia e dall’innovazione".