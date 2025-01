Medaglia d’Onore a papà Zeffiro

Medaglia d’Onore dalla Presidenza della Repubblica a Zeffiro Zanicchi, padre di Iva. La cerimonia si è svolta in prefettura a Monza. Un riconoscimento che viene conferito ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. Iva ha sempre ricordato la vicenda toccante di suo papà, deportato in Germania in un campo di concentramento. La cantante lo ha conosciuto solo quando aveva quasi 5 anni d’età. Nato nel 1911 e scomparso nel 2004, Zeffiro tornò a casa in gravi condizioni fisiche. Negli anni successivi, lavorò nella centrale idroelettrica. A ritirare la medaglia, la stessa cantante che ha affidato ai social la sua emozione: "Caro papà, finalmente potrai riposare sereno. La medaglia al valore che ti hanno riconosciuto è scolpita nel mio cuore".