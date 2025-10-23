Medaglie e gioie per il Koala. Rozzi seconda tra gli U15

Ancora medaglie per la squadra Pentathlon dell’Ama Scherma Koala. Gli atleti hanno partecipato a Modena al trofeo regionale Emilia-Romagna open che ha visto la partecipazione di rappresentative anche da Roma, Pordenone, Torino, Pesaro e Asti.

Secondo posto per Sara Rozzi che chiude una bella prova e con 1039 punti torna sul podio tra gli under 15, dietro solo la modenese Emily Ferrari del Pentamodena con 1076 punti. In tutte le prove nuoto, ostacoli e laser run Sara ha saputo mantenersi tra le migliori in quella che sarà una delle ultime gare in questa categoria, visto che da gennaio ci sarà il passaggio nella categoria under 17.

Tra gli under 13, decimo posto per Samuele Vallicelli al suo esordio nella prova con quattro discipline. Nella categoria under 9 maschile del trofeo Regionale promozionale open, quarto posto per Jacopo Vasumini che, grazie al terzo tempo e un’ottima prova nel laser run, recupera l’ottavo posto parziale ottenuto nella frazione del nuoto.

Tra gli under 11, quarto posto per Nicolo Vasumini che chiude al secondo posto la frazione di laser Run e l’ottavo nel nuoto. Settimo posto in classifica Under 11 per Mauro Camellini terzo dopo la prova di nuoto e settimo nel laser-run.