Mediacase, cuore biancorosso: "Abbiamo gli stessi valori"

L’Agenzia Immobiliare Mediacase Real Estate, con sede a Scandiano e uffici a Rubiera e San Polo d’Enza cala il poker e farà parte per il quarto anno consecutivo del Basket Pool biancorosso, continuando a legare il proprio brand a quello di Pallacanestro Reggiana. "La mia connessione con Pallacanestro Reggiana è nata grazie all’amicizia che mi lega con il socio biancorosso Graziano Sassi – ha spiegato il titolare Guido Ziribotti – in questi anni ho potuto conoscere la proprietà e la dirigenza e sono entrato sempre più a contatto con le emozioni e gli splendidi valori che la pallacanestro è in grado di trasmettere a tutte le generazioni. Siamo una grande famiglia ed è un piacere continuare questo percorso insieme, sperando sia tanto prolifico in campo quanto lo è fuori dal parquet. In bocca al lupo alla presidente Bartoli, al vice San Pietro, al socio Sassi, al gm Coldebella e a tutta la squadra per la stagione che ste per iniziare". f.p.