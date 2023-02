Mediatore angelo custode "Insegno ai bimbi ucraini La guerra? Non la capiscono"

"Adesso sono persone libere": è tutto in questa frase l’orgoglio di Andrei Grinciuc. Il 21enne viene dalla Moldavia, terra in cui si mischiano popoli e culture, e ha imparato l’ucraino dai nonni. A nove anni è venuto a Reggio e già a 20 faceva il commerciale per un’azienda bolognese. Si occupava del mercato est-europeo, la sua base era Mosca. Il 23 febbraio scorso aveva fatto scalo per salutare la famiglia, ma alla sera aveva perso il volo per la capitale russa. Non sa se è stata fortuna o uno sbaglio, ma ha deciso subito: "Ho caricato mio fratello e i miei nipoti in macchina e li ho portati con me a Reggio, la Moldavia era ed è tuttora troppo in pericolo". Chiuso il mercato russo, la guerra lo ha trasformato in consulente finanziario, lavoro che gli lascia tempo ed energie per un’attività straordinaria in tutti i sensi.

"La mia vecchia preside si è ricordata di me e mi ha chiesto se volessi aiutare i profughi a scuola. Ho detto sì e da allora ho insegnato in istituti di tutta la provincia, a 40 ragazzi di ogni età, e ora lo faccio anche in un bar. Mi baso sui problemi che avevo io nella loro situazione, insegno ciò che serve a comunicare più che la grammatica". Con risultati ottimi: "Sette hanno addirittura provato e superato l’esame per il B2, altri stanno facendo lo stage, tutti riescono ad integrarsi: la vittoria è quella" dice sorridendo. I ragazzi vengono proprio dalle zone del conflitto: "Un ragazzo era di Mariupol, è stato bombardato, molti ricordano i treni stracolmi di profughi. Si sono trovati a partire senza sapere dove andavano, per quanto, chi li aspettava e perché. Tanti all’arrivo erano convinti di tornare per l’estate o di riprendere la scuola in autunno". Il peso sulle spalle di Andrei era enorme: "Io dovevo spiegare che tornare non era possibile. Per farlo calcavo sui vantaggi e le possibilità di stare qui, anche se la nostalgia era forte. In classe facevamo anche chiamate con amici rimasti là, il legame e le emozioni erano enormi". Sono storie che mettono i brividi: "Penso ancora a un mio ex-alunno: a sua madre mancava il marito, è voluta tornare a Kiev a giugno. Ho provato ad espormi, a convincerla, anche il mio alunno voleva a tutti i costi restare ma non c’è stato verso. Purtroppo a ottobre i razzi hanno ucciso sia lei che il marito e il ragazzo ora è là, solo, senza la possibilità di lasciare il paese".

Per fare coraggio Andrei insegna ai suoi ragazzi a sognare: "Chiedo spesso cosa vogliono diventare. Qualcuno dice medico, qualcuno soldato. Comunque, anche se alcuni studenti sono russofoni, nessuno capisce la guerra: sarebbe come se si scontrassero toscani e lombardi". I ragazzi comunque, grazie anche al loro prof, stanno bene: "Adesso tutti vogliono restare, hanno grandi progetti e capiscono di avere delle possibilità maggiori in Italia".

