Mediaworld lascia i Petali: "Ci trasferiamo, sarà più bello". Nuovo store in via dei Gonzaga

"Ci stiamo trasferendo in un nuovo negozio, più bello e più tecnologico. Alcuni servizi non sono più disponibili. Ci scusiamo per il disagio".

È il messaggio che compare sul sito di Mediaworld Reggio Emilia. E lo smantellamento al centro commerciale ’I Petali’ è già in fase avanzata, , senza nemmeno aspettare quello che potrebbe essere il proficuo momento di vendite legato al Natale.

Stando a quanto trapela il nuovo store riaprirà probabilmente ad aprile, in via dei Gonzaga.

Di certo c’è che chi in questi giorni si reca al centro commerciale ’I Petali’ per cominciare lo shopping natalizio si trova davanti a un negozio quasi irreale, pieno di cartoni ovunque, chiuso o sbarrato al 95 per cento e con la possibilità di acquistare solo telefonia, piccoli prodotti tech e poco pochissimo altro, posizionati vicino all’ingresso.

Il resto del negozio sta per essere completamente smontato e i pochi prodotti rimasti (qualche frigorifero, poche lavatrici e forni) stanno per essere impacchettati e trasportati altrove.

Lo stesso volantino online, riferito al negozio di Reggio, presenta solo prodotti ’tech’ oppure, cercandolo su altre app appare la scritta "non ci sono offerte attive nella tua zona".

Contattati dalla nostra redazione, non è stato possibile avere informazioni più precise sia dal personale del negozio sia dalla direzione del centro commerciale.

Avvisaglie in merito si potevano però già intuire un mese fa quando il negozio Mediaworld di Reggio era rimasto senza Iphone 16 (il nuovo cellulare era appena uscito e già andato a ruba); ma, alla domanda rispetto ai tempi di disponibilità del prodotto gli addetti rispondevano che non sarebbe più arrivato e che era meglio rivolgersi allo store di Modena.

La stessa risposta era stata data a una cliente che chiedeva una lavasciuga.

Il negozio dei Petali, appartenente alla grande catena tedesca di elettronica e grandi elettrodomestici, nel corso del tempo e in particolare nei mesi scorsi era stata spesso oggetto di furti, soprattutto in riferimento ai piccoli prodotti tech che comparivano sugli scaffali; tanto che molte delle scatole erano riposte vuote sulle mensole o con ’finte’ riproduzioni dell’oggetto stesso, che comunque venivano rubate.

Ora si attende la nuova apertura a Sesso, sperando che almeno in questo caso si tratti di un trasferimento e non di una serrata definitiva.

Monica Rossi