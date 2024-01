Medici a colloquio col Papa per parlare di etica del vino

Una lunga udienza privata tra Papa Bergoglio e i più importanti produttori di vino italiani si è tenuta lunedì 22 gennaio in Vaticano, per parlare di temi etici e ambientali legati all’enologia. A rappresentare l’Emilia-Romagna e Reggio Emilia era presente Alberto Medici, Amministratore delegato della Medici Ermete, unico produttore della regione. "È stata un’esperienza indimenticabile, che ha toccato temi molto cari a me e a tutta l’azienda: temi su cui ci interroghiamo spesso e su cui lavoriamo da anni per migliorare e cambiare in ottica sostenibile il settore".

Papa Francesco ha, in particolare, parlato degli aspetti etici e morali che il settore vitivinicolo deve portare avanti, nel rispetto di un prodotto che è un dono della natura. "Per un prodotto di qualità - ha spiegato - non basta infatti l’applicazione di tecniche industriali e di logiche commerciali; la terra, la vite, i processi di coltivazione, fermentazione e stagionatura richiedono costanza, richiedono attenzione e richiedono pazienza".

"Le parole di Papa Francesco - continua Alberto Medici - sono state di grande stimolo e soddisfazione, perché conferma della direzione che come persone prima che come professionisti, abbiamo dato alla nostra azienda in ambito ambientale, etico-sociale ed economico”. Da anni la Medici Ermete si è infatti dotata di un manifesto di sostenibilità - Generazione 2031 - che raccoglie e mette a sistema obiettivi concreti, come la riduzione e l’annullamento dell’impronta carbonica, il sostegno alla biodiversità, l’applicazione dell’economia circolare, il rispetto etico e la sensibilizzazione.