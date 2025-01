Medici in allarme: "Mille visite senza paziente"

"Lancio un appello a tutti i cittadini: se non riuscite a presentarvi ad appuntamenti fissati per esami diagnostici in radiologia, cercate almeno di avvisare per tempo, consentendo così ad altre persone di poter usufruire anzitempo degli accertamenti, riducendo le liste d’attesa". Un messaggio arrivato ieri mattina dal direttore dell’ospedale guastallese, il dottor Luigi Andrea Rizzo, nel suo intervento durante l’inaugurazione delle nuove attrezzature diagnostiche del reparto di Radiologia, al piano terra della struttura sanitaria.

"Nel 2024 sono stati oltre mille gli utenti che, pur avendo un appuntamento, non si sono presentati per l’esame, senza avvisare nei tempi utili per poter sostituirli con altre persone in attesa degli accertamenti. Di questi, almeno 250 sono esami di Tac e Risonanza magnetica, che possono servire per diagnosticare potenziali problematiche di salute, anche gravi. Qui, nella nostra struttura, possiamo decisamente migliorare i tempi delle prestazioni diagnostiche, ma occorre la collaborazione di tutti, in particolare delle disdette di coloro che si accorgono di non poter essere presenti all’appuntamento con gli esami. Noi, quasi in tempo reale, siamo in grado di chiamare altre persone al loro posto, accorciando i tempi di attesa. Alla fine è sufficiente una telefonata o un messaggio per poter eseguire l’operazione ed evitare perdite di tempo. Abbiamo attrezzature all’avanguardia, che devono essere usate al meglio, senza pause".

a. le.