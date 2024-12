Medicina rigenerativa. Warrant Hub entra nel progetto Tentacle

Al via a gennaio "Tentacle", progetto europeo di medicina rigenerativa per sviluppare una soluzione innovativa nel trattamento della colite ulcerosa e della poliposi adenomatosa familiare, gravi malattie del colon-retto. La ricerca si propone di evitare l’asportazione chirurgica del tessuto colorettale con bioprinter 4D, che consente di stampare cellule del paziente direttamente "in situ" rigenerando mucosa e sottomucosa. Questo approccio sarà testato e validato attraverso studi pre-clinici, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e ridurre i rischi legati alle attuali procedure chirurgiche, che sono particolarmente invasive.

Tra i protagonisti del progetto figura pure il centro di ricerca Warrant Hub (Tinexta Group), con sede a Correggio, che gestisce le attività di project management, Bewarrant, responsabile delle attività di comunicazione e divulgazione scientifica. "Partecipare a simili progetto è motivo di grande orgoglio – dice Isella Vicini, dirigente di Warrant Hub (foto) – soprattutto quando si tratta di temi legati alla salute, con ricadute positive su migliaia di pazienti nel mondo".