"Medicine in ospedale: viaggi inutili, le farmacie sono a chilometro zero"

La vicenda della polizia municipale della Val d’Enza, costretta a fare decine di chilometri per il rifornimento alle proprie auto pur avendo altre stazioni di servizio molto più comode, fa riflettere sull’importanza dell’avere servizi come la dispensazione dei farmaci a km zero piuttosto che sul dover fare, inutilmente e regolarmente, decine e decine di chilometri (che alla fine dell’anno, considerati tutti i soggetti coinvolti, diventano decine di migliaia di chilometri), con perdita di tempo e denaro per tantissimi cittadinipazienti e i loro familiari. Da troppo tempo troppe persone in tutta la Provincia sono costrette troppe volte nel corso di un anno a fare troppi chilometri (a volte diverse decine ogni volta) per ritirare i farmaci che potrebbero ritirare tranquillamente nella farmacia vicino a casa, con risparmio di tempo e denaro per i pazienti e per i familiari coinvolti. Esistono certamente alcuni farmaci a uso esclusivamente ospedaliero, ma quotidianamente gli ospedali distribuiscono farmaci nati e prodotti per essere dispensati in farmacia, avanzando teorie di un presunto risparmio (tutto da verificare).

Per migliorare questa situazione, per noi assolutamente non ottimale (tra l’altro: perché nessuno in ambito pubblico considera i costi sociali di questa scelta?), in luglio per l’ennesima volta abbiamo proposto di sperimentare, almeno per le farmacie dei Comuni della ex Comunità montana, la dispensazione di tutti i farmaci in farmacia (la cui diffusione sul territorio è molto più capillare rispetto alle strutture ospedaliere), senza costringere nessuno ad andare in ospedale per ritirarli. Un modo per verificare concretamente costi e gradimenti. Lo abbiamo proposto alla Asl e a tutti i sindaci della Provincia. Risposta: zero. Abbiamo anche proposto di provare a distribuire i presidi per i diabetici in farmacia, risparmiando molteplici viaggi in ospedale ai pazienti diabetici.

Anche questa, come la proposta precedente, è una cosa già prevista da un accordo regionale in vigore firmato da tutti i soggetti coinvolti. Anche in questo caso abbiamo scritto a Asl e sindaci. Speriamo prima o poi in una risposta...

Dottor Giuseppe Delfini (foto)

Federfarma Reggio Emilia