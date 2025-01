Medico a Cadelbosco Sotto. L’ambulatorio resta attivo

Resterà attivo l’ambulatorio medico a Cadelbosco Sotto. La conferma arriva dal municipio del paese: "Lo scorso 31 dicembre la dottoressa Mara Ruspaggiari ha terminato il periodo di convenzione, dopo anni di dedizione al territorio. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con l’Ausl – annuncia il sindaco Marino Zani – il servizio di medicina di base verrà mantenuto anche a Cadelbosco Sotto. Il dottor Pietro Francesco Austoni, infatti, ha accettato l’incarico provvisorio e garantirà il servizio a Cadelbosco Sopra, nell’ambulatorio di via Saccani (lunedì e giovedì pomeriggio, mercoledì e venerdì mattina), ma anche all’ambulatorio di via Ilaria Alpi, il lunedì dalle 18 alle 20 e il mercoledì dalle 10 alle 12, in piena continuità di quanto svolto in precedenza. Un risultato importante per il nostro Comune, frutto di un percorso di ascolto, mediazione e confronto con tutte le istituzioni coinvolte".

Già negli anni scorsi la questione dell’ambulatorio medico nella importante frazione era stato al centro del dibattito, in quanto non tutti i medici di base si sono dimostrati intenzionati a gestire due sedi. Erano state anche organizzate massicce raccolte di firme per chiedere il mantenimento dell’ambulatorio nella frazione, anche al servizio della vicina Villa Seta.

"Ringrazio la dottoressa Ruspaggiari – aggiunge Zani – per aver condiviso con noi il suo percorso professionale. E accogliamo il dottor Austoni con un grazie per la disponibilità a svolgere l’attività in continuità con quanto fatto dalla collega".

Antonio Lecci