Medico arrestato in Sri Lanka: “Ha rubato insetti e farfalle”

Reggio Emilia, 30 agosto 2024 – Sono accusati di aver tentato di contrabbandare centinaia di farfalle e piante endemiche rubate in un parco naturale dello Sri Lanka.

In manette sono finiti Luigi Ferrari, 68enne medico modenese e il figlio ventenne. Ora entrambi si troverebbero agli arresti domiciliari, col passaporto sequestrato e dunque impossibilitati a lasciare l’isola, in attesa di processo. L’episodio risale al 9 maggio, come riportano diversi quotidiani locali del Paese nel sud-est asiatico. Padre e figlio si trovavano lì in vacanza.

Un viaggio mirato. Ferrari – noto chirurgo ortopedico specializzato in particolare nella cura dell’alluce valgo, che lavora in diverse cliniche private a cavallo fra le province di Reggio Emilia e Modena – è un grande appassionato ed esperto di farfalle tanto da essere membro di un’associazione di entomologia. Nello Sri Lanka ci sono diversi parchi dove si possono ammirare insetti autoctoni e di specie protetta nonché piante rare. Durante un’escursione nella spettacolare area naturale di Yala, stando alle accuse, avrebbero catturato numerosi insetti, in particolare di farfalle.

Le farfalle sequestrate in Sri Lanka

Ma all’uscita dal parco, sono stati fermati dagli agenti dell’ufficio per la conservazione della fauna selvatica di Katagamuwa per un controllo. Ferrari e il figlio si sarebbero agitati, così i ranger si sono insospettiti e hanno deciso di passare al setaccio i loro zaini ed effetti personali. E qui la sorprendente scoperta: centinaia di insetti chiusi all’interno di decine di barattoli di vetro, bottiglie e bustine (quindi numerose farfalle sarebbero state uccise) oltre a numerose foglie di piante endemiche appartenenti alla flora del posto. La quantità non è stata precisata nel dettaglio: il Ceylon Today parla di circa 285 insetti raccolti, mentre il sito web adaderana.lk di circa cento specie diverse di farfalle e insetti.

Per loro è scattato l’immediato arresto per furto e contrabbando. Secondo gli inquirenti, la loro intenzione infatti sarebbe stata quella di portarli in Italia. Stando alle informazioni raccolte, i due avrebbero trascorso un mese in cella, ma ora sono stati concessi i domiciliari col divieto assoluto di lasciare lo Sri Lanka in attesa dell’udienza che si terrà nei prossimi giorni. La moglie del medico, insieme ad un avvocato, si trovano con loro nel Paese. La notizia si è sparsa nelle cliniche dove lavora il medico dopo quasi quattro mesi di ‘mistero’ a seguito di visite e interventi rinviati ai pazienti in attesa.