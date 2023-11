Medico che distrusse il telefono in piazza per il pensionamento torna a vestire il camice bianco

Reggio Emilia, 22 novembre 2023 – Aveva distrutto il cellulare in piazza durante i festeggiamenti per il suo pensionamento anticipato di quattro anni. Dopo 35 anni di professione da medico di famiglia a Guastalla (Reggio Emilia), e la drammatica esperienza del Covid, Ugo Gaiani, aveva detto addio alle oltre oltre 50 chiamate al giorno da parte dei pazienti.

Un gesto diventato virale

Una volta che il gesto di rompere era diventato virale, il dottore aveva fatto sapere che era stato fatto un po’ per scherzo, "prima di un brindisi con gli amici, fatto per me, non certo perché diventasse mediatico come poi è diventato. Ma di sicuro nasceva dall'esasperazione per il modo in cui si era trasformato il lavoro con gli assistiti”.

Tornare a vestire il camice bianco

Tuttavia, oggi il medico è tornato a vestire il camice bianca, forse stanco della pensione. Come ha spiegato ad Adnkronos Salute adesso lavora in un hospice, “senza telefono e senza burocrazia, in una situazione in cui il rapporto con il paziente è al centro. E le cure che offro hanno un riscontro evidente. Spiega inoltre che oggi si risente davvero medico, commentando l'indagine secondo la quale un medico perde oggi fino a 3 ore al giorno al telefono. "Un quadro che non mi meraviglia, anzi".

Lavorare per i pazienti

Gaiani sostiene di aver sempre lavorato in modo diverso, "ho sempre usato nelle comunicazioni con i pazienti il telefono fisso con segreteria telefonica, quello che poi ho distrutto, mai il cellulare. I pazienti mi lasciavano messaggi, in media 40/50 al giorno, li ascoltavo e li chiamavo uno per uno. Con circa 6 minuti di conversazione per ciascuno. Trecento minuti al giorno, 5 ore di telefonate e un'ora per le mail. E questo capitava 5 giorni a settimana. Fortunatamente non ero abituato a usare Whatsapp".