Reggio Emilia, medico va in pensione e alla festa in piazza distrugge il telefono

Guastalla (Reggio Emilia), 30 luglio 2023 - Alle 20 in punto di venerdì è sceso dalle scale dell’ambulatorio e ha raggiunto il piazzale antistante la sede del Centro Medicina 2000, in centro storico a Guastalla. Un percorso ripetuto per decenni, senza sosta. Ma l’altra sera è stato un momento molto diverso dal solito. Ad attenderlo, nella storica piazza Primo Maggio, la celebre "Piasola", c’erano circa centocinquanta persone, per salutare il medico di base al momento del suo pensionamento.

Il dottor Ugo Gaiani non ha saputo trattenere la commozione di fronte a una dimostrazione di affetto così grande.

Nei giorni scorsi il medico aveva fatto sapere, attraverso un tam tam tra i suoi pazienti, che l’ultimo giorno di lavoro, a fine turno, avrebbe gradito incontrare amici che ha avuto in cura per brevi o lunghi periodi. Ha fatto allestire anche un rinfresco come aperitivi dall’adiacente forno Gonda.

E meno male che ha fatto abbondare con le porzioni di cibo, in quanto all’appuntamento si sono presentati davvero in tanti, affollando la piazza pur di salutare adeguatamente il medico che conclude la sua attività professionale.

Ma non è stato un saluto tradizionale.

Chi conosce il dottor Ugo Gaiani doveva aspettarsi un "colpo di scena", considerato il suo carattere ironico, votato alla battuta e all’ottimismo, anche di fronte alle situazioni più drammatiche.

E così il "doc" è sceso in piazza con berrettino e maglietta della squadra di baseball dei San Antonio, con tanto di mazza tra le mani.

Lo ha fatto per un gesto simbolico: distruggere a colpi di mazza quel telefono che per decenni ha significato il contatto diretto tra lui e i pazienti, con chiamate per spiegazioni, semplici domande ma anche per le emergenze.

Ha poggiato a terra il telefono del suo ormai ex ambulatorio, ci ha girato attorno alcuni istanti e poi, con la robusta mazza da baseball, lo ha colpito con forza, segnando in quell’attimo la fine della sua carriera da medico di base.