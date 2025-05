Mediocredito sostiene Coopservice. Un’iniezione da dieci milioni di euro

Con un finanziamento di 10 milioni, Mediocredito Centrale supporta Coopservice, il gruppo reggiano specializzato nella fornitura di servizi integrati di facility ad aziende, enti pubblici e privati, presente in tutta Italia e in altri 9 Paesi con ventimila dipendenti.

L’erogazione sarà destinata a supportare il capitale circolante dell’impresa.

"L’operazione con il Gruppo Coopservice conferma la nostra volontà di essere al fianco del tessuto produttivo italiano per sostenerlo anche nella gestione delle attività quotidiane", ha commentato Piero Ferettini, responsabile commerciale di Mediocredito Centrale. "Parliamo di una realtà aziendale presente in modo capillare in tutta Italia, con oltre 3.200 dipendenti solo nel Mezzogiorno, un’area del Paese alla quale dedichiamo una particolare attenzione".

"Coopservice – ha aggiunto Andrea Cattini (foto), direttore amministrazione, finanza e controllo del colosso – da sempre attua una costante politica di investimento ed innovazione nei settori core quali la gestione degli spazi, degli immobili, delle persone e in tutte le attività emergenti che creano valore per i nostri clienti. Inoltre, i progetti di ricerca volti alla salvaguardia dell’ambiente sono ormai un marchio che contraddistingue tutte le nostre iniziative imprenditoriali. "Ringraziamo Mediocredito Centrale per l’avvio di questa importante partnership, che auspichiamo possa consolidarsi ulteriormente nel corso dei prossimi anni”.