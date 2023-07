Mediopadana-centro città In attesa della navetta arriva il car sharing

Il car sharing come nuova opportunità per collegare la Mediopadana col centro storico. In mancanza della tanto agognata ‘navetta’, il servizio sarà offerto dall’azienda Sifà. Basterà prenotarsi tramite l’apposita applicazione per poter avere a disposizione un’auto totalmente elettrica e raggiungere comodamente il proprio posto di lavoro o una meta turistica in zona.

Il progetto è stato presentato ieri mattina con una conferenza stampa. "A seguito della pandemia, che ha lasciato tutti i settori in grande crisi, abbiamo avuto una risalita – ha spiegato l’assessore all’urbanistica nonché vicesindaco Alex Pratissoli – Quest’anno abbiamo registrato circa 4.700 passeggeri al giorno, con un raddoppio del turismo rispetto agli anni precedenti al Covid. Vogliamo in questo modo creare un servizio che, insieme alle navette e ai vasti parcheggi, renda la nostra stazione un’eccellenza unica".

Il servizio sarà in collaborazione con i proprietari del parcheggio inaugurato un anno fa. "Non vogliamo che questo sia solo un parcheggio, ma la presentazione della stazione e dei servizi sul territorio – ha detto Guido Prati presidente di T-One – Pensiamo che il sistema ideato possa agevolare le scelte di chi viaggia".

Le auto elettriche Sifà saranno a disposizione nel parcheggio della stazione e potranno essere prenotate, anche con breve anticipo, tramite l’applicazione. Sempre attraverso questa si potrà aprire, senza chiave, l’automobile e terrà monitorato il percorso. Tutti i mezzi possono entrare ed essere parcheggiati gratuitamente nelle righe blu del centro storico e una volta finito il loro utilizzo andranno riportati al punto di partenza alla stazione dell’Alta Velocità. "Abbiamo riscontrato un maggiore utilizzo nei nostri sistemi da parte di viaggiatori under 35, specialmente studenti ed insegnanti – dice il direttore centrale di Sifà Roberto Parlangeli – Abbiamo applicato un ulteriore abbassamento del prezzo per i weekend in modo da incentivarne l’utilizzo anche da parte dei turisti".

Veronica Frasca