Mediopadana chiusa per lavori a Ferragosto I deputati Pd reggiani: "Si cambi periodo"

I parlamentari reggiani contro la prennunciata chiusura della stazione Mediopadana dal 7 al 18 agosto per lavori. I deputati Pd Ilenia Malavasi (foto) e Andrea Rossi hanno presentato a riguardo un’interrogazione a risposta scritta al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

"La stazione – si legge nel testo – che rappresenta la principale e più rapida infrastruttura di collegamento da e per Reggio resterà completamente chiusa per lavori di manutenzione proprio nel periodo dell’anno in cui si registra il numero maggiore di partenze. Questo arrecherà evidenti disagi per i cittadini reggiani e per eventuali turisti, ma anche per tutti i viaggiatori della tratta Milano-Bologna, visto che altri lavori previsti nello stesso periodo potrebbero modificare la circolazione di treni regionali e Intercity, rendendo più complessi gli spostamenti".

Rfi aveva motivato col fatto che fosse il periodo migliore per impattare il meno possibile su studenti e lavoratori che in gran parte sono in ferie. "A nostro parere, però – non ci stanno i parlamentari – la soluzione non tiene conto della significativa mobilità dei giorni di Ferragosto e dell’impatto sugli utenti del servizio. Se, infatti, è comprensibile decidere che per una stazione ad alta velocità i cantieri vadano aperti preferibilmente d’estate, prevedendo una riduzione di passaggi, non lo è però chiudere completamente una stazione AV perché tale scelta appare irrazionale e non in linea con la tutela dei viaggiatori e dei cittadini. Chiediamo al ministro se si intende valutare un’altra programmazione".