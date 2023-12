"Mediopadana, collegare nord e sud della provincia"

"Questa analisi ci dà l’opportunità di riflettere e pensare alle strategie da porre in essere. Mi permetto però di considerare che non lo possiamo fare da soli – è la premessa della sindaca di Guastalla, Camilla Verona –. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo per essere più efficaci di quanto forse non siamo stati finora". "Dai dati emerge quanta poca fiducia c’è verso il mondo del sociale che, in realtà, ci ha sempre connotato fortemente – aggiunge –. Credo anche che viviamo un tempo in cui si nota il valore delle persone in base solo, o soprattutto, a quanto producono, il che può portare a certe percezioni". Altro punto è quello del "collegamento anche geografico dei territori, a livello soprattutto di trasporti. Bene la Mediopadana ma lo scoglio enorme, per noi, è quello di arrivarci. Credo che il comune capoluogo debba in futuro fare più da tramite tra nord e sud, per rispondere anche a quelle che possono essere le fragilità della città stessa".