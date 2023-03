Mediopadana: il parcheggio è completato Domani si attiva il P1, 2.400 posti in tutto

Entrerà da domani in funzione anche il parcheggio P1 della Mediopadana. È l’ultimo in ordine di tempo ad aprire al pubblico e gli stalli totali dell’altavelocità - con quelli del parcheggio ’P2’ e privati gestiti da Terminal One - raggiungono così la configurazione definitiva, di oltre 2.400 posti auto. I parcheggi P1 e P2, di proprietà comunale, sono dotati di videosorveglianza e vigilanza notturna. Completamente rifatta e potenziata inoltre l’illuminazione pubblica, messi a dimora oltre 350 alberi.

Proseguono intanto i lavori di completamento dell’accessibilità della campata est della stazione, dove saranno realizzati un nuovo atrio di ingresso, l’area biglietteria, i servizi igienici, le scale mobili e gli ascensori. L’importo complessivo dei lavori, finanziati da Rete ferroviaria italiana (Rfi), è pari a 3 milioni. L’intervento terminerà entro l’estate.

Su entrambi i fronti saranno completati gli ambienti presenti nel sotto-viadotto al piano terra, su circa 3.000 metri, per un investimento complessivo del ministero delle Infrastrutture di 8 milioni. Gli interventi a partire dal secondo semestre del 2023 creeranno bar, ristorazione, farmacia, servizi per gli automobilisti e luoghi di incontro, oltre a vetrine delle eccellenze del settore produttivo, culturale e creativo dell’Area vasta (moda, agroalimentare, meccanica) Dal 2019 ad oggi sono stati investiti nell’infrastruttura 27 milioni di risorse pubblche. I treni, oggi circa 80 al giorno, sono raddoppiati rispetto al 2018.