Mediopadana, ipotesi stalli a Tea

Non sono solo i parcheggi dell’ospedale Santa Maria, ma anche quelli della Mediopadana a essere interessati dalle ‘grandi manovre’ in atto sulla sosta di Reggio. Il Comune sta infatti valutando un nuovo affidamento a favore del consorzio Tea che, oltre alla maggioranza degli stalli blu in città, ha ‘in pancia’ il cosiddetto parcheggio P3 da 115 posti a servizio della stazione dell’alta velocità. In dettaglio, a Tea potrebbero ora essere concessi anche i 1.000 posti auto dei parcheggi P1 e P2 che si trovano su aree di proprietà dell’amministrazione e sono attualmente gestiti da una cordata composta da Coopservice e dalla società Gps (Global Parking Solution) dell’imprenditore Filippo Lodetti Alliata (già concessionaria dei park Zucchi e Vittoria).

Acquisendo anche la gestione di questi nuovi posti auto, per un periodo di sette mesi (fino a maggio dell’anno prossimo), il consorzio Tea introiterebbe così circa 462.000 euro. E’ tutto nero su bianco in una delibera della Giunta comunale dello scorso 23 ottobre. Come si legge nell’atto, la concessione a Coopservice e Gps (partita a gennaio del 2023) scadrà venerdì. Sul caso interviene Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia in sala del Tricolore. "Con le nuove risorse che il consorzio Tea otterrà dai posti della Mediopadana, potrebbe rendere per questi sette mesi gratuiti i parcheggi dell’ospedale, come chiedono con forza i sindacati, che giusto oggi hanno protestato davanti al municipio"