Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accoltellato in ostelloLaura PausiniInsetto nell'orecchioProf a 20 anniMeteoMiss Italia
Acquista il giornale
CronacaMeetEr e i giovani volontari: "Siamo qui per scambiarci idee, riflessioni e pensieri"
8 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. MeetEr e i giovani volontari: "Siamo qui per scambiarci idee, riflessioni e pensieri"

MeetEr e i giovani volontari: "Siamo qui per scambiarci idee, riflessioni e pensieri"

L’incontro della Croce Rossa regionale. Il prefetto: "Questa è la platea ideale"

L’incontro della Croce Rossa regionale. Il prefetto: "Questa è la platea ideale"

L’incontro della Croce Rossa regionale. Il prefetto: "Questa è la platea ideale"

Per approfondire:

L’area di ’Paese in festa’, a San Rocco di Guastalla, ha ospitato sabato e domenica il MeetEr della Croce rossa regionale, un evento per giovani Cri che vuole essere un momento d’incontro per coloro che desiderano scoprire al meglio il mondo dei giovani di Croce rossa e ciò che li riguarda.

"Non siamo qui per scambiarci il numero di telefono – ha detto uno degli organizzatori all’incontro di apertura ufficiale del MeetEr, ma per scambiarci idee, pensieri, riflessioni".

Il prefetto Maria Rita Cocciufa, invitata all’evento, ha rimarcato la "bontà" della platea, basata sui giovani e sul volontariato: "È la platea ideale, davanti a cui tutti vorrebbero parlare. Spesso sentiamo parlare di giovani abbinati al degrado. Qui, invece, ci sono giovani che si mettono a disposizione degli altri".

All’avvio dell’evento erano presenti anche le autorità locali civili e militari, oltre a numerosi volontari e operatori Cri da tutta la provincia e regione.

Il programma ha previsto anche varie attività tra cui il ’Living Library’, pratica sportiva, workshop tematici in cui approfondire temi legati alla Croce rossa, fino all’Escape Room, con diverse stanze in cui i partecipanti hanno dovuto trovare la via d’uscita usando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi e indovinelli. Durante le varie attività i volontari hanno affrontato sfide per sollecitare l’inventiva, la creatività e il lavoro di squadra. Al termine delle gare è stato attribuito un riconoscimento simbolico, nella cerimonia di chiusura del pomeriggio, prima del rientro a casa dei partecipanti.

Antonio Lecci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata