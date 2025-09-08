MeetEr e i giovani volontari: "Siamo qui per scambiarci idee, riflessioni e pensieri"

L’area di ’Paese in festa’, a San Rocco di Guastalla, ha ospitato sabato e domenica il MeetEr della Croce rossa regionale, un evento per giovani Cri che vuole essere un momento d’incontro per coloro che desiderano scoprire al meglio il mondo dei giovani di Croce rossa e ciò che li riguarda.

"Non siamo qui per scambiarci il numero di telefono – ha detto uno degli organizzatori all’incontro di apertura ufficiale del MeetEr, ma per scambiarci idee, pensieri, riflessioni".

Il prefetto Maria Rita Cocciufa, invitata all’evento, ha rimarcato la "bontà" della platea, basata sui giovani e sul volontariato: "È la platea ideale, davanti a cui tutti vorrebbero parlare. Spesso sentiamo parlare di giovani abbinati al degrado. Qui, invece, ci sono giovani che si mettono a disposizione degli altri".

All’avvio dell’evento erano presenti anche le autorità locali civili e militari, oltre a numerosi volontari e operatori Cri da tutta la provincia e regione.

Il programma ha previsto anche varie attività tra cui il ’Living Library’, pratica sportiva, workshop tematici in cui approfondire temi legati alla Croce rossa, fino all’Escape Room, con diverse stanze in cui i partecipanti hanno dovuto trovare la via d’uscita usando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi e indovinelli. Durante le varie attività i volontari hanno affrontato sfide per sollecitare l’inventiva, la creatività e il lavoro di squadra. Al termine delle gare è stato attribuito un riconoscimento simbolico, nella cerimonia di chiusura del pomeriggio, prima del rientro a casa dei partecipanti.

Antonio Lecci