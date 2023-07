Meeting di atletica al via coi carabinieri campioni

Incontro di benvenuto martedì sera al Centro sportivo con gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri, che fino al prossimo 13 luglio saranno impegnati in Appennino per il raduno di preparazione dei Mondiali di atletica, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. L’incontro si è svolto nel Centro Coni, presenti numerosi amministratori della montagna oltre al maresciallo Ottaviano Iuliano, responsabile del prestigioso sodalizio. "Il Centro Sportivo Carabinieri – ha detto il sindaco Bini – è da sempre una palestra di grandissimi campioni e poterli ospitare è un passo avanti nei progetti della Sport Valley, con ricadute a livello promozionale del territorio, ma anche per il valore educativo". Emozionante il confronto tra gli atleti di caratura internazionale e i ragazzi dell’Atletica Castelnovo Monti e del Circolo Minerva Asd di Parma. I ragazzi non hanno avuto remore a fare domande ai campioni presenti: Dario Dester, Lorenzo Del Gatto, Riccardo Ferrara, Sveva Gerevini e Sara Fantini, che a Castelnovo è di casa. Stasera alle 18 al via il "Meeting d’estate", Fidal-Cis-Uisp Open (categorie assolute e giovanili), aperto al pubblico.

s.b.