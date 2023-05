Meglio condire i piatti con sale iposodico o spezie

Ormai tutti sanno che un eccesso di assunzione di sale può favorire un patologico incremento della pressione arteriosa. Studiosi universitari svedesi hanno però voluto verificare se ci potessero essere anche altri eventi morbosi su alcuni distretti dell’apparato cardio vascolare causati dal sale. Sono stati così coinvolti 10778 persone con una età compresa fra i 50 e i 64 anni ed è stato valutato il loro consumo di sale nella giornata tramite la rilevazione della escrezione urinaria di questo minerale. Inoltre sono state loro praticate angio Tac delle arterie coronarie del cuore e delle carotidi assieme anche ad ecografie di questi vasi del collo. I risultati, pubblicati poi su European Heart Journal–Open, hanno causato viva preoccupazione in quanto si è constatato che in chi aveva una maggior escrezione di sodio nelle urine, dovuta ad una più alta assunzione di sale, si verificava una significativa progressiva presenza di placche di arteriosclerosi nei vasi carotidei del collo e stenosi delle coronarie; e non solo in coloro che avevano la pressione alta, ma anche in chi aveva la pressione nella norma. Una buona soluzione e può essere quella di usare sale iposodico o meglio utilizzare spezie ed erbe aromatiche.

William Giglioli

medico specialista in Scienza dell’Alimentazione