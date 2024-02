"Meglio una modesta attività fisica dopo i pasti"

C’è chi dice che muoversi dopo mangiato "fa bene" e chi invece "fa male". Ormai questo dubbio, attraverso varie ricerche scientifiche, si sta chiarendo. Gli studiosi hanno constatato che una blanda attività fisica post prandiale, anche di pochi minuti, favorisce i movimenti gastrointestinali e di conseguenza la digestione. Pare sia quindi sufficiente anche una breve passeggiata di 15 minuti, sia all’aperto che in ambiente chiuso, per generare benefici digestivi e anche cardiovascolari. Più è precoce il modesto esercizio motorio dopo il pasto meglio è, ma risulta salutare anche se effettuato entro un’ora o un’ora e mezza. Gli studi inoltre evidenziano che questo esercizio fisico, se pur modesto, evita eccessivi rialzi della glicemia in quanto i muscoli dell’apparato locomotore utilizzano maggiormente gli zuccheri nel sangue; fatto importante per aiutare a prevenire patologie metaboliche come il diabete mellito. Sembra invece controproducente l’attività fisica ad alta intensità dopo i pasti in quanto il flusso del sangue sarebbe dirottato in maniera assai consistente verso i muscoli in azione diminuendolo nell’apparato digerente e ritardando così la digestione. Chi lavora dopo il pranzo spesso si muove abbastanza mentre dopo la cena preferisce il divano e la poltrona, ma proprio in quel momento una breve passeggiata o altro moto sarebbe molto salutare.

Villiam Giglioli

(specialista Scienza dell’Alimentazione)