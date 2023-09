Melitopol, il patto solidale. Il sindaco ’resistente’:: "Non perdete la speranza"

"Alle persone ucraine che a Reggio Emilia hanno trovato rifugio dopo l’aggressione della Federazione Russa al nostro Paese voglio dire di non perdere mai la speranza, di essere fiduciosi perché ritorneranno nelle loro case. Ai miei connazionali che da anni vivono e lavorano in questa città affido invece il compito di essere sempre ambasciatori della nostra Nazione. Proprio in queste ore il nostro esercito ha raggiunto territori occupati, che sta cercando di liberare".

Queste le parole di Ivan Fedorov, primo cittadino di Melitopol – città nel sud-est dell’Ucraina, occupata dall’esercito russo – ieri a Reggio Emilia per incontrare il sindaco Luca Vecchi e con lui siglare in Sala del Tricolore una ’Dichiarazione di solidarietà e amicizia e dei contenuti della missione’.

Melitopol è stata tra le prime città a essere occupata e il sindaco Ivan Federov, l’11 marzo 2022, fu sequestrato dai militari russi. Più di duemila cittadini ucraini scesero nelle piazze e per le strade a protestare, chiedendo la liberazione del sindaco Federov, che dopo sei giorni venne liberato.

Fedorov – a cui il Parlamento europeo ha conferito il premio Sakharov per la libertà di pensiero e di espressione e che rappresenta i sindaci delle città ucraine invase e la loro resistenza – è venuto a Reggio accompagnato dal vicesindaco Mykhailo Semikin e dal consigliere Svystun Olexandr.

Hanno visitato la nostra città e incontrato alcuni rappresentanti delle istituzioni, la giunta comunale e una schiera di suoi connazionali.

"Questa vicinanza – ha detto il sindaco Vecchi - è destinata a proseguire e a intensificarsi, in quella che sarà la fase di ricostruzione sociale, culturale, educativa ed economica di Melitopol e dell’Ucraina. Siamo quindi pronti da subito a perfezionare progetti, nei campi educativo, culturale, economico, sanitario, della sostenibilità per affrontare insieme la sfida ecologica, dell’innovazione tecnologica. Da oggi la Sala del Tricolore, ‘casa comune’ di Reggio Emilia, emblema di pace e luogo storico dell’Italia, è anche la Casa di Melitopol e dell’Ucraina".

Le amministrazioni comunali di Reggio Emilia e Melitopol erano già collegate nella Rete Intercultural Cities del Consiglio d’Europa e si avviano ora a definire un patto di solidarietà e amicizia per forme di collaborazione nel processo di ricostruzione in Ucraina, che vedrà in prima fila i Paesi dell’Unione Europea.

