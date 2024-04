Melli fa da testimonial: "Le mie radici sono qui"

E’ il più grande cestista reggiano di tutti i tempi e anche in una classifica italiana emerge per qualità assoluta: del resto non sono tanti i giocatori di pallacanestro italiani che hanno calcato i campi dell’NBA e lui l’ha fatto dal 2019 al 2021. Poi tanta serie A con Pallacanestro Reggiana, Milano e Pesaro, 118 maglie azzurre senior, campionati in Germania e Turchia e ora di nuovo a Milano.

Stiamo parlando di Nicolò Melli, 33 anni con cittadinanza italiana e statunitense, visto che la mamma, Julie Jo Vollertsen è stata una grande pallavolista americana, con tanto d’argento alle olimpiadi. Ebbene, Melli è il testimonial del 40° Vivicittà reggiano che si tiene in centro storico tra sabato e domenica.

"Tornare a casa è sempre bello, sono contento di essere qua e di aver accostato il mio nome ad un evento come il Vivicittà che ha sempre appassionato tanti podisti – racconta il campione – Reggio è casa mia, le radici sono forti. Non me ne sono mai andato, sono sempre stato qua e il Vivicittà l’ho sempre vissuto come una bella festa. Anche da ragazzino, quando abitavo a Reggio, mi piaceva assistere a queste gare".

Però per i cestisti il mezzofondo è un po’… indigesto. "Questo sicuramente, noi giocatori di basket non facciamo queste distanze in allenamento, però sostengo chi le fa, che siano prove agonistiche o semplici camminate. Con Uisp condivido tanti valori e mi auguro che questa sia la prima di tante esperienze e progettualità condivise per la città".

Anche perché a Reggio ha aperto una sua attività di palestra e centro salute, ovviamente guardando avanti. "Da tempo volevo fare qualcosa di utile per la mia città: ci abbiamo lavorato per anni, non ci siamo fermati neanche in era covid, siamo contenti che questo progetto abbia visto la luce". Contento della stagione a Milano? "Beh, non è questo il momento di fare bilanci, visto che siamo impegnati sia sul fronte del massimo campionato italiano, sia in Eurolega". Con la sua Olimpia ha espugnato Reggio, ricevendo pure ovazioni dal pubblico reggiano, oltre che il premio Reverberi. "E’ stato un bel momento – commenta Melli –, un riconoscimento da avversario in casa tua nel teatro dove tutto è iniziato diversi anni fa. Ringrazio chi mi ha considerato, la società reggiana, i tifosi, la federazione: questo è un premio che conserverò gelosamente".

E poi il futuro. Un domani potrebbe tornare a Reggio? I tifosi ci sperano tanto. "Vorrei giocare ancora anni in Eurolega e quindi a Milano, poi fra qualche anno vedremo. Ma non lo escludo a priori, sarebbe davvero affascinante". E la Pallacanestro Reggiana come la vede? "E’ un’ottima squadra, spero che faccia i play-off e si tolga tante soddisfazioni… meno quando l’affronteremo noi".

c.l.