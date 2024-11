Melli suona la carica: "Tutti a Reggio per l’Italia"

Lo aveva già anticipato lui stesso nei giorni scorsi con un video promozionale dedicato all’evento, e a questo punto manca solo la conferma ufficiale da parte di coach Gianmarco Pozzecco: Nicolò Melli, nel mezzo tra due match di Eurolega del suo Fenerbahce, risponderà presente alla convocazione in azzurro e giocherà, da capitano della Nazionale, nella sua città.

É la prima volta che accade da quando Nicolò, veterano in azzurro, è un giocatore professionista.

Sarà quindi per lui una gara di notevole importanza sia dal punto di vista tecnico – l’Italia sfiderà l’Islanda per le qualificazioni agli Europei 2025 – che sul piano emotivo.

La partita, come è noto, andrà in scena lunedì 25 al PalaBigi, alle 20.30, e la prevendita sta andando decisamente a gonfie vele.

Anche perché l’Italbasket manca da Reggio dal 26 febbraio 2000 (Italia-Francia 69-65) e la nostra città è innamorata da sempre della pallacanestro.

Non a caso il video promozionale lanciato sul sito della Fip e su Youtube da Melli stesso è una vera e propria chiamata alle armi per sostenere i colori azzurri dalle gradinate di via Guasco, essendo di capitale importanza il successo sugli scandinavi sulla strada della citata qualificazione alla competizione continentale.

"E’ una gara importantissima per noi, si gioca dove sono nato e cresciuto, per me ha un significato particolare - racconta Melli nel video - giocheremo il giorno dopo la festa del nostro patrono, quindi è l’occasione migliore per fare una bella due giorni a Reggio: città viva, dove si mangia bene e dove c’è il miglior gelato d’Italia".

E dopo la promozione turistica è arrivata anche la rivelazione sportiva più attesa: "Ci sarò anche io, non vedo l’ora di rivestire la maglia della Nazionale, di farlo a casa mia, quindi spero proprio che accorriate in tantissimi e che il PalaBigi sia pieno".

Detto che occorrerà vedere dall’andamento della contesa quale sarà l’impiego di Melli nel corso della stessa, è comunque molto apprezzabile che Nicolò, reggiano doc, abbia scelto di rendersi disponibile per l’impegno in azzurro tra due delicati match, tra l’altro contro le due squadre italiane militanti in Euroleague, che il Fenerbahce disputerà prima e dopo.

Il 20 a Bologna, contro la Virtus, e poi a Istanbul, venerdì 29, contro l’Olimpia Milano.

Se non ci saranno imprevisti dell’ultim’ora il 33enne cestista, che dal vivaio biancorosso si è lanciato nell’olimpo del grande basket raggiungendo anche l’Nba (prima vestedo la canottiera dei New Orleans Pelicans, poi quella dei Dallas Mavericks), lunedì 25 collezionerà la sua 124esima presenza in Nazionale dove, sinora, ha messo a segno 825 punti.

La partita contro l’Islanda arriverà tre giorni dopo quella che la truppa di Pozzecco giocherà a Reykjavik, sempre per le qualificazioni a Euro 2025.