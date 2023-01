Meloni: "Sia fatta giustizia per Saman"

"Una giovane innocente che voleva solo vivere la sua sua libertà". Anche la premier Giorgia Meloni dedica un pensiero a Saman Abbas, dopo che due giorni fa è arrivata la certezza durante l’autopsia che il corpo ritrovato lo scorso novembre a Novellara – a 700 metri dall’abitazione di famiglia, interrato in un casolare diroccato – appartiene alla ragazza che si presume essere stata ammazzata per un ‘delitto d’onore’ dalla sua stessa famiglia, nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio del 2021. La presidente del Consiglio affida le sue parole al suo profilo facebook dove riporta un post del nostro giornale con la notizia dell’identificazione del corpo, avvenuta grazie al particolare dei denti. "Purtroppo non ci sono più dubbi – scrive il capo del Governo – Saman Abbas è stata uccisa. Il corpo ritrovato lo scorso novembre a Novellara appartiene alla 18enne pachistana scomparsa nell’aprile 2021 dopo essersi opposta alle nozze forzate con suo cugino, decise dalla famiglia". Infine, l’auspicio: "A febbraio inizierà il processo che vedrà imputati i suoi familiari: sia fatta giustizia per Saman, giovane innocente che voleva solo vivere la sua libertà".

Sulla vicenda interviene anche Ahmad Ejaz, giornalista italo-pachistano che svela alcuni dettagli: "Il ritrovamento del corpo di

Saman ci dice due cose: che non solo la famiglia ha deciso di punirla togliendole la vita, ma ne ha anche profanato il corpo, perché non sono state rispettate le prescrizioni della tradizione islamica per la sepoltura dei defunti. In questo modo, l’anima non può raggiungere il Paradiso". E ancora: "Il cadavere della giovane – continua il giornalista – è stato seppellito senza il ‘kaffan’, ossia il lenzuolo bianco rituale in cui vengono avvolti i fedeli musulmani. Inoltre la testa non è rivolta in direzione della Mecca", la città dell’Arabia Saudita ritenuta santa per i musulmani. Poi chiarisce: "L’Islam vieta in modo assoluto l’omicidio, quindi i familiari di Saman hanno in ogni caso commesso un gesto contrario all’islam. Essendo però musulmani, conoscono le disposizioni tradizionali per la sepoltura e, infrangendole, si può presumere che abbiano voluto insultare doppiamente la ragazza".

Ejaz ha lanciato inoltre una petizione sulla piattaforma Change.org per chiedere che le sia conferita la cittadinanza italiana postuma, un’iniziativa che ha superato le 17.500 firme. Infine lancia un altro appello proprio alla Meloni: "In passato Fratelli d’Italia si è fatto carico di contribuire al trasferimento in Italia di alcune ragazze pakistane, che non volevano accettare matrimoni forzati. Vorrei quindi suggerire alla premier di organizzare dei funerali di Stato per Saman, anche per sensibilizzare su un altro tema: quello della cittadinanza negata ai giovani figli di stranieri venuti in Italia da piccoli o nati qui, che devono aspettare fino ai 18 anni per avviare le procedure".

