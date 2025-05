Meme e fotomontaggi... divini. Tutti impazziti per l’allenatore

Pochi istanti dopo la vittoria ottenuta a Castellammare di Stabia che ha sancito la salvezza, i tifosi granata hanno celebrato sul web l’impresa della Reggiana e soprattutto il suo condottiero. Davide Dionigi, il tecnico nato nella nostra città il 10 gennaio del 1974 da papà Mario e mamma Loretta, è stato giustamente eletto come principale artefice del miracolo sportivo. E così gli appassionati si sono sbizzarriti nel costruire simpatici fotomontaggi per onorarlo.

Il tema del recente conclave è quello più gettonato per scatenare l’ironia tra il sacro ed il profano del popolo reggiano. Sui social ci si sbizzarrisce, come la fumata granata dal comignolo di Piazza San Pietro che sancisce il celebre Habemus Papam.

Oltre a quello che lo raffigura nelle vesti del Signore Creatore tratto dalla ‘Genesi’ della Cappella Sistina, il più condiviso e ‘cliccato’ è certamente quello che lo vede nelle vesti di Papa Leone XIV, trasformato però in ‘Dionigi XII’, come dodici sono i punti ottenuti dalla ‘Regia’ con le quattro vittorie consecutive (su Cittadella, Modena, Spezia e Juve Stabia) che hanno ribaltato pronostici e prospettive. Un risultato clamoroso e che sembrava impensabile fino a poche settimane fa, ma che proprio per questo motivo ha fatto esplodere il popolo granata in una gioia irrefrenabile.

Dionigi, che da ragazzo ha sempre abitato nella zona di Buco del Signore, adesso avrà il rinnovo automatico del contratto per la prossima stagione, ma è comunque già stato confermato a furor di popolo. Una miriade di messaggi di gioia ha invaso i profili dei tifosi che non hanno mancato di convidivere le foto ricordo scattate ieri mattina per la festa salvezza alla stazione Mediopadana.

Tra i più richiesti per i selfie, oltre al tecnico granata, e anche Paolo Rozzio, l’eroico capitano che con il suo ritorno in campo ha contribuito in maniera inequivocabile a questa impresa. Bagno di folla, inoltre, anche per Cedric Gondo, l’attaccante che si è ritrovato nel momento più difficile e che – assieme a Girma e Portanova – ha siglato le reti più pesanti di questa fantastica ed indimenticabile galoppata.

Grazie a questo risultato, la città vivrà il terzo campionato consecutivo in Serie B, una circostanza che non si verificava dall’epopea di Pippo Marchioro, quando furono quattro le stagioni in cadetteria (1989-1993) prima della storica promozione in Serie A. 32 anni dopo, ‘Dio-nigi’ ha fatto un vero e proprio miracolo che strizza l’occhio alla storia sportiva del club che lascia ben sperare per una ripartenza entusiasmante nel prossimo campionato cadetto e magari sognando qualche ambizione in più.

