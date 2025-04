Memoria e Resistenza. Studenti protagonisti delle iniziative in rocca

A Novellara anche le scuole sono state chiamate a essere protagonisti delle celebrazioni del 25 Aprile. In rocca sono state allestite varie esposizioni. La mostra "I Giusti. La memoria del bene" è frutto del lavoro degli alunni delle scuole primarie di Novellara e San Giovanni, visitabile nel loggiato del Museo Gonzaga anche oggi, oltre che dal 29 aprile all’11 maggio al loggiato, alla biblioteca comunale e al teatro Tagliavini. Inoltre, sono state realizzate le mostre "Un papavero e i colori della libertà" e "I partigiani e le staffette. La memoria della resistenza novellarese", coinvolgendo pure i bambini della scuola dell’infanzia Il Girasole, visitabili fino all’11 maggio al Loggiato del Museo Gonzaga. Inoltre, è stato proposto un "Viaggio nella memoria" con visita ai cippi di Novellara e Correggio con gli studenti delle terze classi delle medie Lelio Orsi, con i ragazzi che hanno proposto delle letture per onorare i martiri chi hanno dato la vita per la libertà di tutti. Il sindaco Simone Zarantonello ha ringraziato gli insegnanti per aver condiviso il percorso in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile.