Memoria e Ricordo: è già polemica

Polemiche a Scandiano per le iniziative del giorno del ricordo (10 febbraio) per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Il consigliere di minoranza Alessandro Nironi Ferraroni critica il Comune per la scelta di organizzare ieri un incontro durante le celebrazioni del giorno della memoria. "A Scandiano va in scena – dice Nironi Ferraroni – il solito triste copione: il giorno del ricordo è un fastidioso intoppo che va gestito alla bella e meglio annacquandolo quanto più possibile e mettendo subdolamente in discussione l’essenza stessa del martirio della popolazione e cultura italiana delle terre del nostro confine orientale. Come? Innanzitutto inserendo gli sparuti eventi a tema in un più ampio programma che, già dal titolo, travisa il malcelato intento degli organizzatori. Poi non demandando l’attività divulgativa a storici e ad enti che si occupano istituzionalmente, da sempre, proprio della tematica. Il tutto in un contesto inaccettabile di, nemmeno troppo velato, giustificazionismo con sfaccettature più o meno bonarie". Immediata la replica del sindaco Matteo Nasciuti: "Stupisce la solita polemica politica ‘a orologeria’ sulla tragedia delle foibe. Stupisce anzitutto perché arriva lo stesso giorno in cui in sala del consiglio lo storico torinese Eric Gobetti, autentica autorità in materia, stava tenendo una conferenza sul tema del ruolo delle donne sul confine italo jugoslavo con molti giovani scandianesi presenti. Stupisce perché esiste un cartellone da anni sul tema del giorno del ricordo, uno dei più ricchi della provinci". Per Nasciuti è difficile poi commentare il "giudizio dato implicitamente dalle parole di Nironi Ferraroni di Istoreco, istituto storico riconosciuto a tutti i livelli, a cui continueremo ad affidarci per i nostri appuntamenti di carattere storico. Disturba il termine ‘giustificazionismo’, parola che rispediamo al mittente".

Matteo Barca