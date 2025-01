"Memoria esemplare di una vita da volontario"

Tutta l’Arci di Reggio Emilia piange Leo Giaroni, per tutti semplicemente ’Gianni’, un grande dirigente dell’associazione sin dagli anni ‘60: prima al Circolo Galileo, poi al Pigal e in tanti ambiti sociali della città oltre che negli organismi del Comitato provinciale Arci (e Uisp). "La scomparsa di Gianni, con la sua capacità di guardare avanti, lascia un grande vuoto in città e a Santa Croce ma consegna anche la memoria esemplare di una vita impegnata nel volontariato e sempre attenta al sociale e a chi ha bisogno – fa sapere l’associazione in una nota –. In questo giorno di dolore il Comitato provinciale Arci a nome dell’associazione esprime le più sentite condoglianze alla moglie Mafalda e alla figlia Daniela".

I funerali si svolgeranno oggi alle 13 nella casa funeraria della Croce Verde, dove stamattina è allestita la camera ardente.