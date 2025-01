Memoria, gli 80 anni. Tanti eventi a Casa Cervi

Giornata delle Memoria a 80 anni dalla Liberazione. Ttre comuni: Campegine, Gattatico, Sant’ Ilario d’Enza e Casa Cervi, celebrano la ricorrenza del 27 gennaio, segno della liberazione dai campi di concentramento e sterminio, ricordando il 27 gennaio del ’45, con l’apertura dei cancelli di Auschwitz. ‘Vittime e carnefici-80 anni dalla Liberazione di Auschwitz’ è il titolo delle iniziative attuate con: istituto Cervi, Istoreco, Anpi e lo storico Iefte Manzotti.

A Casa Cervi, a Gattatico, il 19 gennaio, alle 15, c’è un pomeriggio per conoscere Liliana Segre e le pietre d’Inciampo. A Sant’Ilario, è visitabile fino al 22 febbraio, la mostra: ‘Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in guerra (1936-1948)’, del ‘Mémorial de la Shoah’ di Parigi, con visita guidata dallo storico Gianluca Gabrielli (ingresso gratuito). Venerdì 17 gennaio, a Campegine appuntamento, alle 15, nella sala consiliare, ‘Shlomo Venezia-Sonderkommando Auschwitz’, con Mario Venezia (presidente Fondazione Museo Shoah Roma), figlio di Shlomo Venezia, sopravvissuto alla Shoah e Gemma Bigi, co-direttora di Istoreco (Reggio).

Il 18 gennaio, alle 17.30, al centro culturale ‘Riccardo Giovanelli’ di Gattatico, c’è il concerto: ‘Fog Balarin in Calamot’ di musica klezmer (ingresso gratuito). Il 25, al Centro culturale di Gattatico, alle 15, proiezione del film ‘La zona d’interesse’, con interventi di Iefte Manzotti e Carlo Ugolotti. Domenica 19 gennaio, alle 15, a casa Cervi a Gattatico ‘La Giornata della memoria raccontata ai ragazzi’ con lo scrittore Federico Gregotti che presenta due suoi volumi: ‘Liliana Segre, una vita contro l’indifferenza’ e ’Pietre d’inciampo‘. L’incontro, serve soprattutto ai giovani per capire le stragi nazifasciste e le storie di coraggio, libertà e Resistenza contro il regime. Vengono letti alcuni brani dei libri, accompagnati dal violino Alessandro Cannizzaro. Dopo l’incontro, per un euro, viene distribuita una merenda con dolci della tradizione ebraica. Il 28 gennaio, alle 21 nella biblioteca comunale di Sant’Ilario, convegno ’Gli ebrei italiani nel ventennio fascista’, con Alessandra Tarquini e Mathias Durchfeld.

Mariagiuseppina Bo